Finalista do BBB, Paulo André pode se tornar o atleta mais rico do atletismo brasileiro

Primeiro finalista do Big Brother Brasil 2022, o velocista Paulo André, semifinalista nas olimpíadas de Tóquio em 2020, pode se tornar o atleta do atletismo mais rico do Brasil. Isso ocorrerá se ele conseguir conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão que está em jogo no reality show.

Mesmo se não vencer a final, PA já acumulou R$ 140 mil em prêmios de provas disputadas durante o programa. O valor é alto perto dos R$ 1.850,00 mensais que ele recebia da Bolsa-Atleta.

Para conquistar R$ 1,5 milhão como atleta, o velocista precisaria ser campeão olímpico e bater o recorde da prova dos 100 metros, que é de Usain Bolt. Se Paulo André o feito, ganharia US$ 160 mil (aproximadamente R$ 767 mil), sendo US$ 60 mil pelo ouro olímpico e R$ 100 mil pelo recorde quebrado, além de R$ 250 mil do Comitê Olímpico do Brasil.

A soma chegaria a pouco mais de R$ 1 milhão, ainda assim valor inferior ao prêmio pago ao campeão do BBB 22.