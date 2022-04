Douglas Silva reclama da postura de Arthur Aguiar, no BBB 22: 'Egocêntrico'

Emparedado junto com Arthur Aguiar, Jessilane e Eliezer, Douglas Silva analisou o comportamento do marido da influencer Maíra Cardi no BBB 22, em conversa com Pedro Scooby, neste sábado, 16. O bate-papo ocorreu logo após Arthur discutir com os parceiros do quadro Grunge por ter sido votado ao Paredão.

O astro de "Cidade de Deus" lembrou a reação de Arthur quando soube que eles dois e Paulo André deixaram Linn da Quebrada vencer a Prova do Líder:

"Eu vi o humor dele mudando no dia da Prova do Anjo, porque, provavelmente, o P.A estava falando: 'Ah, se eu ganhasse o Anjo, poderia te imunizar'. Eu também pensei nisso, só não externei, até falei isso pra ele, e o humor dele mudou. Foi notório, não só para mim, mas, também, para o Beats (Gustavo). E, não sei se você reparou nisso, que aí ele voltou a falar, ficou mais tranquilo, foi o dia da festa. Eu até fiquei assim: 'Pô, e aí, qual vai ser o tempo que o moleque vai falar comigo?'. Não falou. No domingo, quando formou o Paredão e ele foi imunizado, ele falou: 'Ah, a gente precisa conversar'. Só que a gente não conversou no domingo, a gente conversou na segunda-feira. Nisso, quando a gente conversou, ele explicou toda essa situação dele", disse.

DG continuou: "Mano, eu anulei aquilo tudo. Não levei para a frente. Se eu desculpo ou eu peço desculpas, está desculpado de verdade. Se a pessoa falar 'está perdoado', está perdoado de verdade. Se a gente já tinha colocado um ponto final naquilo, por que ele usa isso como argumento para uma votação, ainda mais para caracterizar um Paredão. Fiquei chateado por ele usar esse lugar, essa fala para isso. Às vezes, eu acho que o Arthur... às vezes, ele é egocêntrico, sabe? De achar que tudo tem que girar do lado dele. Se as coisas não saem do jeito que ele quer, a gente fica em uma situação".