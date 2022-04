BBB 22: 'Você reclama muito de barriga cheia', diz Arthur Aguiar para Eliezer

Arthur Aguiar provocou Eliezer enquanto os confinados estavam reunidos na sala do BBB 22, os brothers falam falando sobre o jogo. Em determinado momento, o marido de Maira Cardi disparou: "Você reclama muito de barriga cheia. Você foi o último do seu quarto, ganhou um ano de McDonald's, foi o único que... Só não aproveitou mais porque não quis...". As informações são do GShow.

VEJA MAIS

Ele, então, continuou listando as conquistas do brother. "Ganhou o Líder em um momento muito importante do jogo.... O que mais você quer?".

Eli riu e responde: "O Anjo, ganhar o programa...". E Arthur retruca: "Calma também, que loucura!".

Mais cedo, o ator declarou para Eliezer e Jessilane: "Tô de boa de Paredão".