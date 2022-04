Arthur discute com Paulo André, no BBB 22: 'Não coloca palavra na minha boca'

Arthur Aguiar ficou contrariado por ter sido votado para ir ao Paredão, na noite da última sexta-feira, 15, no BBB 22. Ele disputa a permanência na casa com Jessilane, Douglas Silva e Eliezer. No quarto, o ator criticou o acordo feito pelos amigos que votaram nele alegando que fazia algum tempo que ele não ia para o sacrifício, exceto para o Paredão falso.

VEJA MAIS

Pedro Scooby tentou explicar que os parceiros fizeram um acordo sobre o assunto, mas Arthur reclamou que isso não foi combinado com ele e que achou a escolha injusta. Os dois acabaram discutindo.

"Não dá para ficar controlando. Será que ele está em todas as conversas?", disse o surfista. Gustavo acrescentou: "A gente citou algumas vezes (sobre as escolhas)".

Paulo André não gostou das declarações de Arthur e reclamou: "Você falando assim... Parece que a gente está 'caraca, a gente...'", disse abismado, sem completar a frase. Arthur reclama do comentário e retruca: "Não coloca palavra na minha boca".

Gustavo acabou responsabilizando Arthur por não ter articulado um desfecho favorável: "Se você não participou dessa conversa, será que não faltou um pouco de interesse seu?"