Enquete BBB 22: quem deve sair do paredão quádruplo? Arthur, Douglas, Eliezer e Jessi são opções

Chegou a hora do paredão, em que Arthur, Douglas, Paulo André e Pedro Scooby tiveram que votar entre si. Mas o início da formação do paredão partiu das duas indicações do líder Gustavo, que mandou Jessi e Eliezer, respectivamente para a berlinda. Na escolha da casa, Arthur Aguiar e Douglas foram os mais votados e Gustavo indicou o esposo de Maíra Cardi, que puxou Douglas no contra-golpe.

Agora, em quem você quer largar o voto? Manda abaixo!