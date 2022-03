Lina é a nova líder do BBB 22; saiba como foi a prova que durou 17 horas

Linn da Quebrada, a Lina, venceu a prova e conquistou a liderança do BBB 22 pela primeira vez, nesta sexta-feira (25). Na reta final, após mais de 17 horas de resistência, aindam estavam na disputa Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva. O surfista convenceu os demais a desistirem da prova, aos sussurros, enquanto a cantora e atriz estava concentrada com o rosto apertado diante do batom. Ela chorou, emocionada.

Os três saltaram ao mesmo tempo no colchão, desistindo, enquanto gritam "líder Linna". Entre os quatro finalistas da prova, somente ela ainda não havia sido líder.

Em seguida eles gritam para ela: "Lina você é f* pra car*", "Você fica!", "Parabéns, você merece". E aplaudiram a sister.