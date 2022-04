BBB 22: Arthur Aguiar e Paulo André se estranham no início do show de Paula Fernandes

Paulo André e Arthur Aguiar se estranham no início do show de Paula Fernandes, durante a festa Memórias, no último sábado (23) . Pouco antes, eles já haviam se desentendido ao conversarem sobre as apresentações da noite. Assim que o show da cantora é anunciado no telão, Paulo André 'alfineta' Arthur Aguiar: "Vai ter nada", diz.

Em seguida, os brothers se animam, e o atleta exclama: "Vamos, Paula!". "Pássaro de Fogo", pede Eliezer. "Vai rolar", responde Paulo André. Em seguida, Arthur Aguiar retruca a 'cutucada' do atleta: "Mano, teu argumento foi ridículo, não tem nada a ver", aponta o ator. "Estou zoando, moleque. Larga de ser rabugento. A uma hora dessa do campeonato", responde Paulo André.