Maria, do BBB 22, foi assaltada ao chegar na Sapucaí

Maria, do “BBB 22”, foi para a Sapucaí, no último sábado (23), para assistir o desfile do Grupo Especial e foi assaltada.

“Acabaram de me assaltar. Pegaram meu telefone e minha carteira”, disse ela, num vídeo postado pelo Instagram “CelebsdoRio”.

Maria foi expulsa após agredir, sem querer, com um balde a participante Natália, durante um Jogo da Discórdia. A ex-BBB esteve na Sapucaí na primeira noite de desfiles.