Luana Piovani critica Arthur Aguiar e outros famosos: 'Abusivo e o Brasil ama'

Nesta sexta-feira, 22, Luana Piovani, atriz e ex-esposa de Pedro Scooby, ex-participante do BBB 22, publicou uma montagem em seu Instagram com rostos de homens famosos. Na legenda do story, que trazia rostos de ex-participantes de reality shows, ela escreveu: "Recebi, não conhecia todos, mas depois da explicação, entendi."

"Tudo abusivo, e o Brasil? Ama!", disse ela.

A montagem traz um pedestal com rostos de homens da música e televisão, incluindo o favorito da edição do "Big Brother Brasil", Arthur Aguiar. Há também personagens bastante polêmicos como o cantor Biel, de "A Fazenda", cuja ex-esposa Duda Castro acusou de diversos abusos durante o casamento; Dado Dolabella, que já foi preso por não pagar pensão e acusado por Luana de agressão e Marcos Harter, ex-"BBB" que teve um relacionamento conturbado com Emilly Araújo dentro da casa. A imagem também traz Lucas Viana, que foi acusado de tratar mal e assediar sexualmente a affair Hariany durante "A Fazenda". Por último, o vencedor de "A Fazenda" em 2018 Rafael Ilha, que tem seis prisões, uma por tráfico internacional de armas.

Já Arthur, que continua no "BBB 22", traiu publicamente a esposa Maíra Cardi diversas vezes. A influenciadora também chegou a expor suposto "comportamento abusivo" feito pelo rapaz, como controlar seus horários, roupas e amizades, além de exigir parte dos lucros de sua empresa de emagrecimento.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)