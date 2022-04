Dom, filho de Luana Piovani e Scooby, tomou primeiro banho de rio em Belém

Dom, filho de Luana Piovani e Pedro Scooby, tem encantado a web com a sua simpatia e semelhança com o pai. Um vídeo começou a circular na web, após o surfista apresentar chances reais de sair do Big Brother Brasil 22. O filho mais velho de Pedro, hoje com 10 anos, mostra uma fofura que deixou os internautas comovidos.

VEJA MAIS

“Tava fazendo uma oração para Deus ajudar o meu pai, para ele não sair do Big Brother”, explicou Dom. “Ele acabou de saber que o pai tá no paredão e pode sair”, explicou Luana Piovani nas imagens.

Uma curiosidade que pouca gente sabe é que o primeiro banho de rio de Dom foi em Belém. Ainda bebê, o pequeno se refrescou na baía do Guajará, que banha a capital paraense, com a sua mãe. Luana Piovani postou uma foto em outubro de 2013, emo seu perfil no Facebook, compartilhando esse momento.

Luana Piovani e Dom tomando banho de rio. (Facebook)

“Primeiro banho de rio... Energia amazônica, benção de Deus em água doce. Obrigada Belém, até breve”, escreveu.

Na ocasião, Luana estava em Belém gravando o programa Superbonita, do GNT. Um mês após a visita do filho e da ex-mulher, foi a vez de Paulo André, o P.A, desembarcar em Belém, para disputar os Jogos Escolares da Juventude, em novembro de 2013.