Enquete BBB: Quem vai sair do BBB 22? Arthur Aguiar, Douglas e Eliezer estão no último paredão

Depois de uma Prova do Líder cheia de polêmicas e lamentações, foi formado o último paredão do BBB 22. Como P.A é o novo líder e, portanto, primeiro finalista do programa, restou a Arthur Aguiar, Douglas e Eliezer ficarem também no último paredão do reality.

Como foi formado o último paredão do BBB 22?

Na noite da quinta-feira (21), o feriado do Dia de Tiradentes foi de tensão para os brothers. Arthur Aguiar, Douglas, Eliezer e P.A foram à Prova do Líder BBB com a disputa de resistência física e também mental.

A disputa consistia em três tarefas, que exigiam resistência à chuva, vento, calor e os jatos de ar, além de ficar dentro de um carro e também de retirar e organizar objetos em uma estante. Tudo isso alternando entre as tarefas e a volta à base, onde tinha um botão que precisava ser acionado antes da contagem regressiva zerar.

Douglas foi o primeiro a ser eliminado. Depois, Eliezer deixou a prova e Arthur e P.A se mantiveram na luta até que Arthur Aguiar errou ao bater no botão e viu o tempo acabar e as chances de ir à final direto também.

Vote na enquete BBB quem você quer que deixe a casa:

Enquete BBB