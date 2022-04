Paulo André, do 'BBB 22', é o líder da semana e o primeiro finalista do programa

Paulo André, o "P.A", do "BBB 22", venceu a última Prova do Líder e conquistou a primeira vaga no final do reality show, na noite desta sexta-feira (22). Após mais de 19 horas na disputa, Arthur Aguiar foi eliminado da prova e precisou deixar a prova de Resistência Fiat. Assista:

VEJA MAIS

Por estar exausto da dinâmica, Arthur não apertou o botão da prova e foi desclassificado. Em suas redes, os administradores da página lamentaram o ocorrido.

Douglas Silva foi o primeiro a sair da prova após deixar uma luva de boxe cair do porta-malas do carro. Após cinco horas, Eliezer também saiu da competição.

Quem está no paredão do "BBB 22"?

Agora, Eli, Douglas Silva e Arthur Aguiar estão na berlinda da semana e podem deixar a disputa do "BBB 22".