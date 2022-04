BBB dia 101: saiba quando será o reencontro e a lavação de roupa suja dos participantes

O BBB 22 já está na reta final e em menos de uma semana o campeão do reality mais vigiado do Brasil vai levar para casa R$ 1,5 milhão. Como de costume, a final será exibida ao vivo na terça-feira (26/04), porém, os participantes irão "lavar a roupa suja" no dia seguinte, 27 de abril, e se reencontrar no 'BBB Dia 101', confira os detalhes:

Quando os participantes do BBB 22 vão 'lavar a roupa suja'?

O famoso 'reencontro' dos brothers vai acontecer no dia 27 de abril, no "BBB: A Eliminação", comandado por Ana Clara e Bruno de Luca.

Como assistir a lavação de roupa suja do BBB 22?

O programa vai ser exibido no Multishow e no Globoplay.

Quando será o 'BBB Dia 101'?

A Globo irá exibir no dia 28 de abril o famoso 'BBB Dia 101', o grande encontro de quase todos os brothers da casa. Maria e Tiago Abravanel são os únicos que devem ficar de fora do reality devido a expulsão da ex-sister e desistência do cantor.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)