BBB 22: veja quem continua na prova do líder de resistência valendo vaga na final

Após mais de 10 horas na disputa da prova do líder de resitência da Fiat valendo vaga na final do BBB 22, Douglas Silva foi o primeiro a sair da competição após deixar uma luva de boxe cair do porta-malas do carro. O brother foi eliminado e já está no próximo paredão do reality.

Entenda a prova

Ao longo da dinâmica, os finalistas enfrentam alguns desafios como chuva, calor, vento e uma atividade de colocar objetos dentro da mala de um carro. Confira quem ainda continua na prova:

Arthur Aguiar Eliezer Paulo André

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)