Resumo BBB: Boninho na casa, eliminação e prova de resistência marcam noite de quinta-feira (21/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (21/04), um programa cheio de tensão antes da eliminação de Pedro Scooby do BBB 22. Além da saída do surfista, o dia foi marcado pela entrada de Boninho na casa e pela prova do líder de resistência. Veja o que aconteceu:

Boninho anima brothers com visita surpresa

Boninho surpreende os brothers e entra na casa do BBB 22. (Foto: Gshow)

Pegando todos de surpresa durante a manhã de quinta-feira (21/04), Boninho apareceu no telão da sala mais vigiada do Brasil para fazer uma dinâmica com os brothers, porém, quando todos acompanhavam a programação da TV Globo da ação, o Big Boss entrou na casa para bater um papo com os confinados e ainda revelou que foi fantasiado para uma das festas vestido de "Globinho" para dançar com os brothers. A presença do diretor do reality animou o top 5 finalistas, que ainda receberam alguns "mimos" da atividade.

Pedro Scooby é eliminado com 55% dos votos

Pedro Scooby foi o grande eliminado da noite. (Foto: Gshow)

Pedro Scooby foi o grande eliminado da noite de quinta-feira depois de encarar um paredão com Eliezer e Douglas Silvas. No discurso, Tadeu ressaltou o fato do surfista sempre se colocar em segundo plano no jogo. "Scooby, poucas pessoas têm o privilégio de poder ser como você. A maioria não tem escolha. No jogo da vida, quase todo mundo precisa ser muito competitivo e querer muito vencer a cada momento", disse o apresentador do programa, anunciando logo depois a eliminação do atleta com 55,95% dos votos, seguido de Eliezer (42,23%) e Douglas Silva (1,82%).

Prova do líder de resistência garante o primeiro finalista

Brothers disputando uma vaga na final. (Foto: Gshow)

Como esperado, Tadeu Schmidt voltou ao programa ao vivo para explicar a prova do líder de resistência que irá garantir o primeiro finalista da disputa por R$ 1,5 milhão. Na dinâmica da Fiat, os brothers precisam ficar atentos aos avisos do telão sobre os comandos da estação Fiat que o participante deve se direcionar e “sofrer as consequências”. Vale lembrar que o público pode votar no Gshow para definir onde os confinados devem ir, veja cada estação:

Estação eletricidade: os brothers sofrem com efeitos do clima (chuva, calor e vento), presos no carro. Estação todos no carro: os brothers têm que ficar dentro do carro sem dormir e sem abrir as portas. Estação carga: os brothers têm que carregar o porta-malas, apertar o botão e entrar no carro dentro do tempo.

Confira quem ainda está na prova do líder de resistência:

Paulo André e Pedro Scooby na prova de resitência. (Foto: Gshow)

A prova do líder completou sete horas de duração e até então todos os brothers continuam na disputa que vale uma vaga para a final do reality, mas enfrentam dificuldades para realizar os comandos do telão. Antes de completar seis horas, Paulo André revelou que estava fazendo tudo no automático, pois está perdendo o raciocínio. “Não sei se eu acertei. Estou indo no automático", disse ele. Anteriormente, Arthur Aguiar chegou a reclamar que estava com muito frio na estação de eletricidade.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)