Prova de resistência definirá Paredão e primeiro finalista do BBB 22

A Prova do Líder do BBB 22 envolveu e ofertou carros aos quatro participantes do reality. Arthur, Douglas, Eliezer e Paulo André tinham que ficar presos em estações, resistindo a situações adversas ao longo da disputa.

Entre os comandos da prova estão ficar em pé em bases circulares, presos em um poste, enfrentando água e outos obastáculos, além de cumprirem desafios nos veículos ofertados pela marca patrocinadora da prova.

O participante que ficar fora da base quando um novo comando for anunciado na tela, terá desclassificação automática.