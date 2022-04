BBB 22: Pedro Scooby é eliminado no Paredão com 55% dos votos

O Big Broher Brasil 22 chegou na reta final e agora tem apenas quatro participantes. Na noite desta quinta-feira (21), Pedro Scooby foi eliminado com 55,95% dos votos e deixou a casa mais vigiada do Brasil.

Eliezer foi o segundo mais votado na 'berlinda', com 42,23%. DG foi apenas o terceiro, com 1,89% dos votos do público.

Agora, os últimos quatro confinados seguem na disputa pelo prêmio de R$1 milhão e meio. A final do reality está programa para a próxima terça-feira (26).