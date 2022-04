BBB 22: Arthur, Eliezer e Scooby passam mal e têm atendimento médico

Nem tudo foi só diversão nesta madrugada de quinta-feira (21), no BBB 22. Pelo menos, Arthur Aguiar, Eliezer e Pedro Scooby se queixaram de dor de cabeça, azia e vontade de vomitar e precisaram de atendimento médico. Com informações do site Metrópoles.

Eles participaram da festa com tema Baile de formatura e shows de Mumuzinho e Kevin O Chris. O primeiro a reclamar que passava mal foi Arthur Aguiar. Ele contou que comeu alguma coisa na festa que não o fez bem.

"Eu acordei de madrugada e no meu sonho eu estava vomitando. Acordei e achei que tinha vomitado na cama toda”, contou Arthur, que ainda disse que a sensação de ter vomitado a cama inteira deixou o gosto de vômito na boca dele. Na conversa, Scooby também afirmou que tinha uma sensação parecida.