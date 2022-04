Boninho entra ao vivo na casa do BBB 22

Os últimos cinco confinados do Big Brother Brasil 22 tomaram um "big" susto no início da tarde desta quinta-feira, 21. O diretor de núcleo do BBB 22, Boninho, entrou de surpresa na casa e os participantes inicialmente acreditaram que levariam uma bronca do diretor.

Pedro Scooby, Douglas Silva, Eliezer Netto, Arthur Aguiar e Paulo André Camilo foram chamados pela produção para se reunirem na sala na hora do almoço, onde ficaram esperando, sem saber o que iria acontecer. Boninho deixou os rapazes em suspense até aparecer na televisão.

"Ele apareceu ali, logo pensei: 'Ih, deu ruim'", disse Scooby. "Ele estava rindo, de repente parou. (Pensei) 'Deu merda", concordou Douglas. "O deus do Olimpo apareceu, já me preocupei: 'Que é que eu fiz que vocês não me contaram", avaliou o surfista.

Em vez de dar bronca, Boninho entrou no BBB para divulgar a nova programação da Globo para 2022, pois, segundo ele, "o ano só começa depois do carnaval e do fim do BBB".

Em seguida, Boninho fez uma gincana com os participantes e entrou na casa para abraçar cada um dos brothers. P.A, Arthur, Eliezer, Douglas e Scooby já estavam preparados, usando camisetas com o anúncio da nova grade da Globo estampada.

Boninho mostrou aos jogadores um vídeo com alguns dos programas que a emissora irá exibir, como as novelas Cara e Coragem, Travessia e Mar do Sertão, além das séries Ilha de Ferro, Família Paraíso e Cine Hollíudy, e dos realities No Limite, The Voice Brasil e Mestre do Sabor.