Debutantes paraenses relembram encontro com Arthur Aguiar e divergem torcida no BBB 22

Sete anos após a breve passagem por Belém, para um baile de debutantes, Arthur Aguiar – atual TOP 5 no BBB 22 - ainda deixa recordações na memória das moças presentes na festa. Uma delas foi a Mel Medeiros, hoje com 21 anos. O encontro aconteceu no tradicional Baile da Primavera no Grêmio Literário Português e contou com a participação de 48 adolescentes.

Em 2015, o cantor e ator era um dos protagonistas da novela ‘Malhação Sonhos’, com o personagem Duca. Mel conta que estava nervosa e que ficou frente à frente com o Arthur durante a valsa. ‘Esse foi um momento especial e uma lembrança bonita que eu guardo no coração. (...) Ele me acalmou e animou durante a valsa, foi muito gentil perguntando como estava e até mesmo conversou comigo para me ajudar. O melhor foi que depois do fim das valsas e fotos eu ainda consegui bater uma selfie com ele’, disse.

Lais Furtado na foto do convite do Baile de Primavera de 2015 (Foto: Divulgação / Arquivo pessoal / Lais Furtado)

Outra jovem que vivenciou o momento foi a Lais Furtado, atualmente formada em Letras e com 23 anos. O encontro com o ator global influenciou na própria carreira. ‘Durante a valsa, pude conversar um pouco com ele. Falei sobre o meu sonho de ser atriz. Ele ficou surpreso e me perguntou se eu fazia teatro. Na época eu não fazia, mas depois fui fazer. Atuei em algumas peças e, em 2019, fui eleita atriz revelação, pelo Baile dos Artistas de 2019’, lembra a jovem.

VEJA MAIS

Debutantes de olho no BBB 22

A entrada de Aguiar, no Big Brother Brasil, foi acompanhada de perto pelas jovens. Mel Medeiros, graduanda em enfermagem, disse que entre os estudos e o estágio acompanha a casa mais vigiada do Brasil. ‘Quando eu vi que ele seria um dos participantes fiquei curiosa para ver como seria a participação dele. No início me surpreendeu de maneira muito positiva. Eu cheguei a torcer para o ‘pãozinho’ também’.

Apesar de gostar da forma como Arthur era bom de jogo, os últimos acontecimentos dentro do reality fizeram com que Medeiros trocasse de torcida. ‘Eu acho ele um bom jogador, mas sinto que foi muito a fundo nesse papel. Nesse último paredão - que aconteceu a votação entre os meninos - ele ficou chateado com uma situação que é de jogo, poxa, e em outros pontos como no fato dele ter puxado o Douglas Silva, ao invés do Pedro Scooby, eu acho que ele deu uma leve ‘pecada’ sabe’, explicou Mel.

Lais também comentou sobre a atuação de Aguiar no game. ‘No BBB, observo que ele está jogando muito bem. É um rapaz de muita personalidade e carisma, e também usa bem a estratégia de jogo, apesar de entrar no programa com muita rejeição do público’, afirma.

Para quem vai a torcida das jovens ‘debutantes’ que dançaram com Arthur Aguiar?

Durante entrevista ao OLiberal.com, perguntamos às jovens quem ganhará o prêmio de R$ 1,5 milhão no reality. A estudante universitária Mel Medeiros disse que queria o advogado Gustavo levasse o jogo, mas foi eliminado na última terça-feira (19). Agora a torcida para o atleta Paulo André.

Já para atriz Lais, Arthur é um forte candidato a vencer o reality show e continua confiante com a torcida.