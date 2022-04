BBB 22: Eliezer é o segundo eliminado da prova e está no paredão

Eliezer foi o segundo brother a ser eliminado da prova do Líder de resistência, no BBB 22, e está no paredão. Após mais de 15 horas resistindo, o designer acabou se atrapalhando em uma das dinâmicas da prova e saiu da disputa pela vaga na final. Agora, Eliezer e Douglas Silva - primeiro a sair da prova - correm risco de sair do reality.

VEJA MAIS

A eliminação de Eli aconteceu após o brother não ter colocado os itens do porta-malas nos lugares corretos do expositor. Ele se atrapalhou e acabou colocando uma bolsa de natação no lugar da raquete, e vice e versa.

Como é a última prova de resistência do BBB 22?

Ao longo da dinâmica, os brothers enfrentam alguns desafios como chuva, calor, vento e uma atividade de colocar objetos dentro da mala de um carro.

Confira quem ainda continua na prova:

Arthur Aguiar

Paulo André

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)