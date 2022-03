BBB 22: Pedro Scooby abre o jogo sobre vida financeira de Luana Piovani

Durante o almoço do anjo deste domingo, 6, no BBB22, o convidado de Arthur Aguiar, Pedro Scooby, comentou sobre a vida financeira de Luana Piovani, sua ex-esposa. Durante o desabafo, o surfista desmentiu boatos de que a artista faz confusão nas redes sociais com a intenção de ganhar dinheiro.

"Gente, essa história de Luana querer aparecer porque tá dura. Isso aí esquece. Só em outra vida. Uma pessoa dura não tem um apartamento fechado em Nova York há dois anos", expôs o atleta.

"Às vezes ela fala alguma coisa, as pessoas vão em cima dela, mas ela não mexe isso aqui de preocupação [...] A Luana não baixa a guarda. Se ela acha que ela está certa, ela bate até o final", explicou Pedro.

Scooby entrou no assunto ao explicar como é Luana por trás das câmeras, rasgando elogios para a atriz. "Luana não tem medo de se reinventar. Ela foi para Portugal e ela bomba. Em série, novela... Ela bomba", finalizou.