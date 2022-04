BBB 22: Paulo André é o participante que mais ganhou seguidores durante o confinamento

Paulo André, um dos três finalistas do BBB 22, é o participante da edição que mais ganhou seguidores no Instagram durante o confinamento.

O atleta, que disputa o top 1 no Big Brother Brasil 22 com Arthur Aguiar e Douglas Silva, tinha apenas 78 mil seguidores quando entrou no reality. Atualmente, P.A. soma mais de 7,7 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Em segundo lugar está a affair do esportista, a influenciadora Jade Picon, sendo a segunda mais seguida. Atrás dela fica Arthur Aguiar, o qual apresenta o praticamente o dobro do número de seguidores em comparação a quando entrou.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)