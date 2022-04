Programa federal vai contemplar 6.374 atletas de alto rendimento; entenda

Uma das principais iniciativas de patrocínio destinada aos atletas e esportistas de alto rendimento, oriundo do Governo Federal, divulgou a lista de contemplados para a temporada de 2022. Ao todo, o Bolsa Atleta vai beneficiar 3.548 homens e 2.826 mulheres, a partir de um investimento de R$ 82,8 milhões. A contar com os 349 beneficiários do Bolsa Pódio, a categoria de patrocínio mais elevada, o total de atletas beneficiados com os repasses financeiros destinados aos treinamentos chega a 6.723.

O investimento total do governo gira em torno de R$ 128 milhões. “Para praticamente todos os bolsistas, o benefício é a única fonte de renda fixa que eles contam para se manter no esporte. O número de contemplados em 2022 só reforça a importância que o Governo Federal dispensa ao esporte”, afirma o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.

Desse total, 99,74% têm a bolsa como único patrocínio. No ano passado, por conta da crise sanitária provocada pela covid-19, o Ministério da Cidadania unificou as temporadas de 2020 e 2021 em um único edital, atingindo 7.248, a maior lista desde o início do programa, em 2005. Só para se ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 80% da delegação olímpica e 95% da delegação paralímpica eram compostas por bolsistas.

Nos Jogos Olímpicos, o Brasil saiu com 21 medalhas (sete ouros, seis pratas e oito bronzes), em 13 modalidades, resultando na 12ª colocação no quadro de medalhas. Em 19 dos 21 pódios (90,45%), os atletas recebiam a Bolsa Atleta. As exceções foram o futebol masculino, que não integra o programa, e a prata de Rayssa Machado, no skate. Já nas Paralimpíadas, o Brasil conquistou 72 medalhas (22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes) e encerrou na sétima posição no quadro de medalhas. Os bolsistas representaram 68 dos 72 pódios conquistados: 94,4% do total.

Representantes de 87 modalidades estão contemplados. O atletismo paralímpico, com 497 aprovados, e o atletismo olímpico, com 494, são as modalidades com maior número de atletas. Na sequência aparecem natação (313), handebol (310), taekwondo (254), rúgbi de 7 (244), polo aquático (203), remo (190), basquete (189) e natação paralímpica (187).