Alexandre Frota fala de traição de Claudia Raia e avalia carreira: 'Estaria no lugar de Boninho'

O ex-deputado federal Alexandre Frota fez uma reflexão, durante a participação no programa "Fofocalizando" desta terça-feira (20), sobre a carreira e levantou a possibilidade de ter alcançado sucesso na TV Globo se tivesse se mantido lá. Ele expressou que, caso tivesse sido mais equilibrado e tivesse tomado decisões diferentes, poderia estar ocupando o lugar de Boninho, responsável por programas como o BBB e eventos especiais. Essas declarações foram feitas ao apresentador Leo Dias, do SBT.

Desde o início da entrevista, Frota ressaltou que muitas pessoas julgam sua carreira apenas com base em sua participação em filmes adultos, o que o incomoda bastante. Ele fez questão de salientar que teve um passado de sucesso na televisão antes disso e expressou sua frustração com a ideia de que sua carreira é reduzida ao pornô. "Uma coisa que me incomoda muito é que eu tenho um passado e um passado de sucesso na televisão. Mas parece que as pessoas acham que eu comecei ontem e querem que a minha carreira seja do pornô para cá", disse.

VEJA MAIS

Além de discutir sua carreira, o artista também lembrou do relacionamento passado com a atriz e dançarina Claudia Raia. Mesmo após mais de trinta anos do término, Frota mencionou que esse período continua sendo tema de comentários. Ele declarou que Claudia considera o casamento um grande erro, mas que ela também aproveitou muito aquele tempo juntos e demonstrava estar extremamente apaixonada.

Frota achou curioso o fato de que, mesmo após tanto tempo, tanto as pessoas quanto Claudia Raia ainda falam sobre o relacionamento. "Ela fala que foi um grande erro, mas ela curtiu muito aquele casamento, ela foi extremamente apaixonada, gostou muito das noites que teve comigo, nunca reclamou com relação a isso. O que eu acho engraçado é que eu me separei da Claudia Raia em 1988. Não só as pessoas (falam disso até hoje), como ela. Ela não me tira da cabeça", disse. Ele também mencionou que houve traição por parte de ambos no final do relacionamento, citando o nome do ator Raul Gazolla.

"Foram três anos namorando, depois mais três anos casados e, no final, todo mundo se traiu. Ela me traiu com o (Raul) Gazolla", disse.

Filmes pornográficos

Quanto à participação em filmes adultos, uma das partes mais controversas e marcantes de sua carreira, Frota revelou que recebeu grandes quantias de dinheiro por seu trabalho nessa área. Ele explicou que o sexo era algo que ele gostava muito e que procurou uma produtora de filmes pornôs como uma opção fácil. Ele enfatizou que ganhou muito dinheiro dessa forma e mencionou que exigiu da produtora um pagamento de R$ 500 mil e um apartamento.

Frota também compartilhou que desfrutou de uma residência onde realizou suas primeiras gravações e que, após uma semana, decidiu que queria ficar naquela casa. Ele afirmou: "Quando acabou, depois de uma semana, falei 'quero ficar nessa casa'. Trouxe umas namoradas e depois descobri que a casa era do Wolf (Maya)". Em relação às declarações recentes que fez sobre o diretor, ele enfatizou que nunca afirmou que foi assediado por Wolf Maya, mas destacou que o diretor o chamou de "deplorável" sem negar a acusação.