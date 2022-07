Claudia Raia se desculpa com Marisa Monte após exposição de intimidade

Claudia Raia usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (21), para se desculpar publicamente com Marisa Monte, após ter exposto, no programa ‘Saia Justa’, do GNT, que a cantora perdeu a virgindade com seu ex-marido, o atual deputado federal, Alexandre.

“Gente, errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte, sobre uma artista que admiro tanto. Foi uma fala desnecessária e equivocada, que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui minha sincera desculpa e lição aprendida, porque assim a gente aprende”, se limitou a dizer a atriz.

Claudia Raia fez uma revelação surpreendente na noite desta quarta-feira(30), durante sua participação no “Saia Justa”. Cansada de ter o nome constantemente associado ao ex-marido, Alexandre Frota, ela quis dividir o “fardo” expondo um detalhe íntimo de Marisa Monte.

“Eu passo por isso. Só eu namorei Alexandre Frota, só eu casei com Alexandre Frota. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota, Paula Lavigne namorou o Alexandre Frota. Por que só eu, gente?”, questionou a atriz.