Alexandre Frota sobre Claudia Raia após atriz expor Marisa Monte: 'Não me esqueceu'

O deputado federal e ex-ator pornô Alexandre Frota (PSDB-SP) não gostou das declarações que Claudia Raia, sua ex-esposa, deu sobre a relação do político com Marisa Monte. Em entrevista ao “Saia Justa” (GNT), a atriz afirmou que a cantora perdeu a virgindade com Frota.

Nos stories do Instagram, Alexandre Frota disse que Claudia Raia errou ao expor um assunto tão íntimo e que a atriz “ainda não o esqueceu”.

"Lamento muito que a Claudia Raia ainda não tenha me esquecido. Com todo respeito, acho que ela está errando, com o tempo está ficando engraçada", começou ele.

Além disso, ele criticou as apresentadoras do programa por rirem da situação. "Ainda colocou na fofoca a Marisa. O mais interessante é a Astrid [Fontenelle] às gargalhadas (mais previsível impossível). As outras duas, não sei quem são ou o que fazem, e a Sabrina Sato não pode rir muito, porque se a gente começar a falar, vai ter muita gargalhada. Pior do que os que me fazem fofoca, só os que param para ouvi-las", afirmou.