Alexandre Frota revela que já namorou Marisa Monte: 'Ninguém sabia'

O deputado federal Alexandre Frota fez uma revelação que deixou muita gente incrédula. Em conversa com o jornalista Rafael Cortez, no 'Love Treta Podcast' desta sexta-feira (8), o ex-ator contou que teve um relacionamento às escondidas com a cantora Marisa Monte. Os dois teriam se conhecido em 1982, durante uma peça do também ator do Miguel Falabella, sete anos antes dela estourar nacionalmente com o sucesso 'Bem Que Se Quis'. As informações são do portal Contigo! UOL.

"Essa é uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Conheci a Marisa Montes há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a Rocky Horror Show. Ela foi minha namorada, ninguém sabia", revelou. "Eu falei agora porque você tocou e com o maior respeito. A gente namorou durante um tempo. Fiquei muitos anos na casa dela, na Urca. Ela já cantava muito nessa época e fazia os musicais do Falabella."

Apesar de ter tornado a informação pública, Frota declarou que não sabe exatamente como a cantora vai reagir o fato de ele haver exposto essa relação tão antiga e secreta. "Não quero que ela fique triste porque revelei isso aqui. Acho ela uma grande mulher, uma grande atriz, uma pessoa bacana que tem um trabalho de respeito no mundo todo. Fez parte da minha vida", disse ele.