Claudia Raia diz que Marisa Monte perdeu virgindade com Alexandre Frota; vídeo

A atriz Claudia Raia participou do programa "Saia Justa", do GNT, e explicou que não suporta mais ser sempre associada a Alexandre Frota, pois parece que "apenas" ela foi casada e se relacionou com o deputado, quando, na realidade, ele também teve envolvimento com outras famosas, como a cantora Marisa Monte, que perdeu a virgindade com o parlamentar, que na época trabalhava como ator.

VEJA MAIS

"Eu passo por isso, amor. Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei [com ele]. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso", declarou a artista, após Sabrina Sato dizer que ela estava "entregando todo mundo".

Alexandre Frota e Marisa Monte namoraram na década de 1980, quando ele era destaque na TV e nos palcos de teatro. No ano passado, durante participação no podcast "Love Treta", o parlamentar rememorou seu envolvimento com a cantora, e disse que as pessoas não sabiam do seu passado com ela. "Conheci a Marisa Monte há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a 'Rocky Horror Show'".