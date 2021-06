Mais de 30 anos após a união, Claudia Raia diz ter sido ‘um devaneio' casamento com Alexandre Frota

A atriz Claudia Raia afirmou não se arrepender de ter se casado com Alexandre Frota, atual Deputado Federal. Os ex-pombinhos chegaram a ficar juntos entre 1986 e 1989.

Na época, a global tinha 18 anos e revelou ter formalizado matrimônio com Frota por impulso, já que estava perdidamente apaixonada no momento. "Uma pessoa que se casa com 18 anos não pensa. Eu digo que foi um devaneio, mas foi um devaneio delicioso. Me apaixonei e casei, ninguém colocou uma faca na minha garganta me obrigando, muito pelo contrário", relembrou, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

"Não me arrependo, faz parte da história da minha vida. Se eu não tivesse tido um relacionamento conturbado na juventude, talvez não tivesse tido um casamento que durou tanto depois, e não tivesse chegado até aqui, com o Jarbas [Homem de Mello, atual marido]", finalizou.