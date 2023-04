Alexandre Frota conta detalhes sobre a foto do ensaio nu com modelos

Há mais de 15 anos, Alexandre Frota estrelava um dos ensaios mais polêmicos da revista "G Magazine". A foto de 2006, foi realizada em uma boate em São Paulo, e o ator aparece com dois homens em uma piscina.

VEJA MAIS

Neste ensaio, Frota está ao lado de outros dois homens, com direito a poses ousadas dentro da piscina e beijo. As fotos faziam parte da comemoração da edição de número 100 da "G Magazine".

Ele revelou recentemente no Twitter, que ganhou R$ 300 mil para fazer as fotos.

Foto de Frota nu com dois modelos na piscina, foi feita em 2006. (Reprodução)

Neste domingo (30), uma entrevista do ator ganhou as redes sociais. Frota dá detalhes sobre os ensaios. Ele contou que as fotos foram feitas às 15h, na boate The Week e fez revelações sobre os modelos que estão com ele. O ator falou ainda sobre o destaque que essa foto tem até hoje.

“São até amigos meus. A gente optou por fazer essa foto. A gente sabia que ia causar todo esse processo. Então, tem um (modelo) que está atrás de mim e o outro está sentado, eu estou entre as pernas dele. Isso causou muito, até teve uma repercussão muito grande. É uma foto muito discutida, mas é uma foto linda, que está aí guardada no celular de muita gente”, revelou Frota ao UOL.

Alexandre Frota já fez filmes pornôs héteros para produções adultas, como para a produtora Brasileirinhas, ele também já atuou com a travesti Bianca Soares. Além disso, ele já realizou quatro vezes ensaios para a publicação.