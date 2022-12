Alexandre Frota pobre: Justiça decreta a falência de ator e deputado

Com dívida superior ao seu patrimônio, falência do deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), é decretada por Justiça Paulista. O juiz Carlos Aiba Aguemi foi o responsável por atender o pedido feito pelo próprio deputado.

O ator, cumprirá até fim desde ano o seu mandato, já que ele não conseguiu se eleger como deputado estadual por São Paulo.

Frota alegou à Justiça estar em estado de "insolvência" (declaração judicial de que as dívidas do devedor são maiores do que seu patrimônio), com dívidas de R$ 1,4 milhão. O valor é resultado de uma série de condenações judiciais.

"Pressionado psicológica e materialmente, [Frota] não encontra outra saída senão entrar com a presente ação [de pedido de falência]", afirmou à Justiça o advogado Rogério Lopes, que o representa.

Na sentença do juiz Carlos Aiba Aguemi, a falência de Frota é decretada. O magistrado afirmou que é evidente a situação de insolvência do autor [do processo]. Quando é declarada a falência, o devedor perde o direito de administrar seus bens, que passam a ser geridos pelo maior credor. E ainda ocorre o vencimento antecipado dos títulos, com a suspensão dos juros.

Todas as execuções pendentes ou futuras contra o devedor são redirecionadas para o processo de insolvência. No caso de Frota, o administrador da massa falida será o Banco Econômico S/A, o maior credor.