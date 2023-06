"Pessoa deplorável", diz Wolf Maya sobre acusação de assédio sexual por Alexandre Frota

O diretor de televisão Wolf Maya se defendeu da acusação de assédio sexual feita por Alexandre Frota. O ex-deputado federal alegou que o diretor quis fazer sexo com ele nos bastidores da Globo. Wolf negou o episódio nos comentários de um influenciador. Ele retrucou o ator de 59 anos.

A acusação de assédio ocorreu durante participação de Frota em um podcast, onde disse que o assédio teria acontecido nas gravações da novela Livre Pra Voar (1984). Esse foi o trabalho de estreia de Frota no meio artístico. Maya teria o chamado para entrar em seu quarto e pedido para Frota tirar a roupa.

Wolf Maya, de 69 anos, comentou o a situação em uma publicação do blogueiro Hugo Gloss no Instagram. Maya detalhou ter sido amigo de Frota no início. Ele reprovou a atual personalidade do artista e afirmou que ele está sozinho nos dias de hoje.

"No passado, o Alexandre fez comigo os seus melhores trabalhos como ator, e não precisei comê-lo para isso. Fomos amigos", disse. "No presente, ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos. Inclusive os novos de Brasília", acusou Wolf, ao falar sobre o período que Frota ocupou o cargo de deputado federal por São Paulo.