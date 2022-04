Paraense Rolon Ho se prepara para mais uma apresentação na Dança dos Famosos

O professor e coreógrafo paraense, Rolon Ho, que participa da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, estará em Belém neste final de semana. A equipe terá alguns dias de folga das gravações. Na ocasião, ele vai aproveitar a oportunidade para assistir pela televisão a apresentação que fará ao lado da parceira famosa, Jojo Todynho. O ritmo que o casal vai dançar é o Lindy Hop, gênero que surgiu em 1920, em Nova Iorque e mistura o Charleston, o sapateado e o Breakway. O programa vai ao ar neste domingo (17). A partir das 18h, familiares e alunos do professor acompanharão a atração na Companhia dos Cabanos.

Segundo o coreógrafo, a expectativa para a dança de hoje está cercada de otimismo e também muitos desafios. “É um desafio muito grande, acredito que o forró foi um estilo de dança mais fácil. Já o lindy hop exige um pouco mais de técnico e isso vai se tornando um desafio. Mas eu tenho certeza que vamos conseguir um resultado legal, temos algo muito em comum eu e a Jojo que é a nossa energia. Quando a música começa a tocar nossa energia ferve, é uma conexão incrível. Subimos o nível técnico e coreográfico para outro patamar então cada estilo de dança vai gerando novos desafios. Estou me sentindo tranquilo, seguro e tenho certeza que no final vai dar tudo certo”, afirmou Rolon.

A reunião entre Rolon e os fãs e amigos, para assistir ao programa, será na Companhia de Dança Cabanos, que fica no bairro da Pedreira, em Belém. O local já virou ponto de encontro para a comunidade da dança assistir as apresentações do professor paraense e vibrar. A festa sempre conta com telão, música, dança e muita animação da galera, que costuma levar apitos e rafias para fazer a torcida.

Rolon permanece em Belém, por cerca de uma semana, mas depois retorna para o Rio de Janeiro, para dar continuidade a agenda de ensaios com a funkeira. Segundo o dançarino, “quero um dia trazer a Jojo em Belém, para ver de perto a alegria e o carinho dos paraenses. Ela já veio aqui, mas ainda precisa conhecer as pessoas que fazem a dança paraense e as nossas aparelhagens! Quem sabe eu não trago ela qualquer dia desses”, afirmou.

Agende-se:

Baile Dança dos Famosos, com participação de Rolon Ho

Data: 17/04

Hora: 18h

Local: Companhia dos Cabanos (Av. Marquês de Herval, 156 - Pedreira, Belém - PA, 66085-314)