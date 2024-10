Cid Moreira teve quantas esposas? Saiba mais sobre os casamentos

O jornalista e apresentador Cid Moreira, que faleceu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos, no Rio de Janeiro, deixou um legado na comunicação brasileira. Após alguns dias internado por conta de uma pneumonia, Cid morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Com uma carreira de mais de 70 anos, Cid foi uma figura marcante na televisão, especialmente como apresentador do Jornal Nacional. Porém, além de sua vida profissional, o jornalista também teve uma trajetória pessoal marcada por casamentos, filhos e controvérsias familiares.

O primeiro casamento: Nelcy Moreira

O primeiro relacionamento de Cid Moreira foi com Nelcy Moreira, com quem teve sua primogênita, Jaciara Moreira. Infelizmente, Jaciara faleceu em 2020, aos 50 anos, vítima de um enfisema pulmonar causado pelo cigarro.

Ela sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que afetou gravemente sua saúde. Jaciara também foi mãe de Alexandre Moreira, neto de Cid, que faleceu em 1996 em um acidente de carro, aos 21 anos.

O segundo casamento: Olga Verônica Radenzev Simões

Em 1970, Cid se casou com Olga Verônica Radenzev Simões. O casamento durou dois anos, e juntos eles tiveram um filho, Rodrigo Moreira, que esteve envolvido em diversas polêmicas familiares, especialmente após o casamento de Cid com Fátima Sampaio.

Ele chegou a acusar a madrasta de manipular Cid para controlar sua herança e afirmou que ela impedia qualquer contato entre ele e o pai. As desavenças entre Rodrigo e Fátima trouxeram os holofotes para a vida pessoal do apresentador, gerando grande repercussão nos últimos anos.

O terceiro casamento: Ulhiana Naumtchyk Moreira

Cid Moreira, Ulhiana Naumtchyk Moreira e Roger, filho adotivo do casal. (Foto: Arquivo Pessoal)

De 1993 a 2000, Cid foi casado com Ulhiana Naumtchyk. Durante essa união, o casal adotou Roger Moreira, sobrinho de Ulhiana. No entanto, Roger também se envolveu em disputas judiciais com Fátima, ao lado de Rodrigo.

Em 2021, ele acusou Fátima de maus-tratos e cárcere privado contra Cid, e no início de 2024, Roger fez novas denúncias contra o próprio apresentador, alegando ter sido vítima de abuso sexual e sequestro. Cid, por sua vez, confessou diversas vezes ter se arrependido de ter adotado Roger.

O quarto casamento: Fátima Sampaio

Cid Moreira e Fátima Sampaio, última esposa do jornalista. (Reprodução: Fatima News)

O último casamento de Cid foi com Fátima Sampaio, com quem esteve até sua morte. Os dois se conheceram em 2000, em Fortaleza, quando Cid participava de um torneio de tênis e Fátima cobria o evento como repórter da revista Caras. O casal oficializou a união em 2006.

Em uma entrevista recente, Fátima compartilhou momentos íntimos do casal, destacando como a diferença de idade era encarada com leveza e bom humor. "A gente se divertia muito com a diferença de idade, a gente acabava rindo junto", revelou a viúva.

