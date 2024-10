Quem são os filhos de Cid Moreira? Jornalista se envolveu em diversas polêmicas familiares

O apresentador e jornalista Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos nesta quinta-feira (3), no Rio de Janeiro, deixou um legado na comunicação brasileira, com uma carreira de mais de 70 anos. Conhecido por sua voz inconfundível, a vida pessoal do jornalista não foi livre de controvérsias, especialmente sua relação com os filhos, que gerou diversas polêmicas nos últimos anos.

Cid Moreira teve três filhos: Rodrigo, Roger e Jaciara, cada um fruto de um relacionamento diferente. Ao longo dos anos, a convivência familiar foi marcada por acusações, mortes e disputas judiciais envolvendo o jornalista, sua esposa Fátima Sampaio Moreira, e seus filhos.

Polêmicas familiares

Em 2008, o jornalista enfrentou a primeira grande polêmica pública com Rodrigo Moreira, seu primogênito, que o processou por danos morais. Rodrigo alegava falta de afeto e buscava uma indenização de R$ 1 milhão, alegando abandono emocional. No entanto, Cid ganhou o processo.

Os conflitos não pararam por aí. Em 2021, Rodrigo e Roger se uniram em outra batalha judicial contra o pai e a madrasta, Fátima Sampaio Moreira. Os filhos alegaram que Fátima se aproveitou da idade de Cid e sua condição de saúde para se apoderar de seus bens e afastá-los do convívio com o pai. Eles também acusaram a madrasta de manter Cid em cárcere privado e de submetê-lo a maus-tratos.

Cid negou todas as acusações, declarando que estava lúcido e bem cuidado pela esposa. Ele expressou tristeza e vergonha pelas atitudes de seus filhos e afirmou que não desejava mais contato com eles. A Justiça, após investigar as alegações, arquivou o processo por falta de provas, negando tanto o pedido de interdição de Cid quanto a prisão de Fátima.

Em uma nova polêmica no início de 2024, Roger, filho adotivo de Cid, fez graves acusações contra o pai, alegando abuso sexual e sequestro, o que aumentou ainda mais a tensão no cenário familiar.

Quem são os filhos de Cid Moreira?

Cid Moreira e Rodrigo Moreira, seu primogênito. (Reprodução/Arquivo Pessoal)

Rodrigo, filho biológico de Cid com Olga Verônica Radenzev, foi o primeiro a mover processos contra o pai. Em 2021, ele voltou à Justiça ao lado de seu irmão adotivo, acusando a madrasta, Fátima Sampaio Moreira, de manipular Cid para controlar sua herança. Rodrigo alegava que Fátima impedia qualquer contato entre ele e o pai.

Cid Moreira e Roger, seu filho adotivo. (Reprodução/Arquivo Pessoal)

Roger Felipe, filho adotivo de Cid e sobrinho de sua ex-esposa Ulhiana Naumtchyk, também se envolveu nas disputas judiciais ao lado de Rodrigo em 2021. Ele reforçou as acusações de maus-tratos e cárcere privado contra Fátima. Além disso, no início de 2024, ele fez novas denúncias contra Cid, alegando que havia sido vítima de abuso sexual e sequestro. Cid Moreira já confessou diversas vezes ter se arrependido de adotar Roger.

Jaciara Moreira, única filha de Cid Moreira. (Reprodução/Arquivo Pessoal)

Jaciara, filha de Cid com sua primeira esposa, Nelcy Moreira, teve uma vida marcada por tragédias. Ela perdeu seu filho, Alexandre Moreira, em um acidente de carro aos 21 anos, em 1996. Jaciara faleceu em 2020, aos 50 anos, devido a complicações de um enfisema pulmonar causado pelo cigarro. Ela sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que impactou profundamente sua saúde.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)