'Deserdei você', diz Cid Moreira ao filho adotivo

Roger Felipe Moreira, filho adotivo do jornalista Cid Moreira, de 93 anos, e cabeleireiro está acusando o pai de tê-lo “deserdado”. Na terça-feira (13/7), Roger disse que recebeu um documento escrito por Cid avisando que ele não faz mais parte de seu testamento.

“Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção (…). Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter”, diz um fragmento do texto.

Roger que é sobrinho da ex-esposa do apresentador, contou que começou a conviver com Cid Moreira em 1991, quando ainda tinha 14 anos. Mas pontuou que foi adotado quando tinha 20 anos. “Com 28 anos, conheci uma pessoa que foi o meu primeiro amor. Comuniquei querer viver minha vida e fazer coisas que eu não costumava fazer. Minha vida era de dedicação 24 horas ao Cid. A partir daí, as coisas começaram a mudar”, afirmou.

Ele também relatou que já ameaçou processar o pai na Justiça do Trabalho, por causa da ajuda dada em seus trabalhos de locução. “Tudo foi retirado. Vamos dizer assim, tudo me foi retirado. Até o apartamento onde eu morava que foi me dado, foi retirado, o estúdio que ele fez para mim que era uma coisa paro meu futuro para eu ter um rendimento, para que eu não passasse dificuldade na vida”, alegou.