Cid Moreira morreu: veja bordões marcantes do jornalista no esporte; vídeo

Um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira morreu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, tratando de uma pneumonia nas últimas semanas.

Imortalizado por sua longa trajetória como apresentador do Jornal Nacional durante 26 anos, Cid Moreira marcou gerações com sua voz inconfundível, também presente em inúmeras vinhetas da TV Globo. No entanto, sua influência foi além das bancadas de telejornais, deixando momentos inesquecíveis para o público, inclusive no mundo esportivo.

Jabulani

Durante a Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, Cid Moreira virou uma das vozes mais lembradas pelos brasileiros ao pronunciar a palavra "Jabulani", o nome da bola oficial do torneio, que significa "celebrar" em zulu. Nas transmissões da TV Globo e reportagens do programa *Fantástico*, sua icônica pronúncia alongada, "Jabulaaaaani", rapidamente viralizou e caiu no gosto popular. Curiosamente, o próprio Cid admitiu, em entrevistas na época, que não sabia o significado da palavra, mas seu jeito peculiar de pronunciá-la se tornou um bordão.

Mick Jagger

Ainda durante a Copa de 2010, Cid Moreira contribuiu com outro bordão que entrou para a cultura popular. A sua entonação única deu vida à expressão "Mick Jagger", em referência ao cantor britânico dos Rolling Stones, que passou a ser visto como "pé-frio" pelos brasileiros. A superstição associava o apoio de Jagger a times eliminados do torneio, e a voz de Cid Moreira ajudou a eternizar essa brincadeira.

Velório da Chapecoense

Outro momento marcante da trajetória de Cid Moreira aconteceu durante o velório das vítimas do trágico acidente aéreo com o avião da Chapecoense, em 2016. Na cerimônia realizada na Arena Condá, ele emocionou o público ao ler uma passagem bíblica. O jornalista recitou o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que fala sobre o amor, em um dos momentos mais comoventes do velório, tocando profundamente os presentes e telespectadores.