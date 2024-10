Quem é Mister M? Mágico foi eternizado na voz de Cid Moreira

Leonard Montano, conhecido como Mister M, é um mágico americano que ganhou destaque mundial, especialmente no Brasil, por suas apresentações no programa Fantástico da TV Globo entre 1999 e 2000. Ele se tornou famoso por revelar os segredos de truques de mágica, sendo frequentemente chamado de "The Masked Magician".

O artista se destacou em uma série de especiais transmitidos pela Fox, intitulada Breaking the Magician's Code: Magic's Biggest Secrets Finally Revealed, onde utilizava uma máscara para ocultar sua identidade. Durante sua carreira, ele se tornou uma figura polêmica no mundo da mágica, desafiando a tradição ao expor os segredos por trás dos truques, o que gerou reações mistas entre seus colegas mágicos.

No Brasil, Cid Moreira foi o narrador das apresentações de Mister M no programa Fantástico da TV Globo entre 1999 e 1999. No documentário sobre os 50 anos do programa, Cid reencontrou Mister M. Durante esse reencontro, Mister M expressou sua admiração pela forma como Cid narrava seus truques, destacando a importância que essas apresentações tiveram na memória afetiva do público brasileiro.

"A primeira vez que eu vi o Fantástico, ouvi a voz do Cid, a forma como o programa montou o quadro, e achei maravilhoso. As famílias se reuniam e os pais deixavam as crianças ficarem acordadas até tarde. E elas nunca esqueceram disso. O quadro realmente tocou o coração das pessoas aqui no Brasil", recordou o mágico.

Cid também mencionou como a figura de Mister M alimentou sua curiosidade sobre a mágica desde a infância. "Desde garoto eu ficava intrigado com as mágicas que eram feitas no circo e no teatro. Mister M veio satisfazer essa minha curiosidade", disse o jornalista.

