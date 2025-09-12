Capa Jornal Amazônia
Projeto 'Carimbó na Orla' chega a Marapanim com Grupo Amazônia e Japiim

Capital mundial do carimbó recebe edição do evento cultural neste sábado (13) gratuitamente para a população

O município de Marapanim, reconhecido nacionalmente como a capital mundial do carimbó, será palco neste sábado (13), com início às 19h,  de mais uma edição do "Projeto Carimbó na Orla: Ritmos e Cores da Cultura Amazônica". O evento, que já passou por cidades do Pará e também do Maranhão, promete reunir moradores e visitantes em uma grande celebração cultural. Patrocinado pelo Instituto Cultural Vale e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto terá como atração principal o Grupo Amazônia, referência no cenário musical. Nesta edição, a apresentação contará ainda com a participação especial do tradicional Conjunto de Carimbó Japiim. 

Fundado em 25 de dezembro de 1991, o Conjunto de Carimbó Japiim nasceu da iniciativa de Mestre Mário, de seu irmão Sebastião e de seu tio Mestre Laurico (in memoriam). O grupo surgiu com a missão de manter viva a tradição dos festejos juninos e das celebrações de dezembro em Marapanim. Ao longo de três décadas, o Japiim se consolidou como referência no resgate da cultura popular, reunindo pescadores e artesãos na produção de instrumentos tradicionais como curimbós, maracas, violas, milheiros e banjos. Entre os nomes que mantêm a tradição estão Mestre Sabá (Sebastião Martins Canuto), Mestre Marcilo (Marcilo Pedro Carneiro Pinto), Bodão (Jefferson da Silva Sarmento Júnior) e o Ateliê Graça Malharia, responsável pelos trajes típicos.

Sobre o Projeto Carimbó na Orla

Organizado pela Intera Produções e Eventos, a iniciativa busca valorizar a diversidade cultural amazônica por meio de apresentações musicais, danças, oficinas e vivências que aproximam o público das raízes do carimbó. O evento já percorreu diversos municípios e se consolida como uma ação importante para a preservação do patrimônio imaterial da Amazônia.

Serviço:

 Projeto Carimbó na Orla – Marapanim

  • Atrações: Grupo Amazônia + Conjunto de Carimbó Japiim;
  • Data: Sábado (13 de setembro;
  • Local: Orla da cidade de Marapanim;
  • Horário: 19h.
