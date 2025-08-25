Capa Jornal Amazônia
Carimbó na Orla chega a Salvaterra com o Grupo Folclórico Paracauari

A Orla da Praia Grande vai virar um grande palco para a apresentação do Grupo Folclórico Paracauari

O Liberal
fonte

Projeto Carimbó na Orla chega neste sábado (30) a Salvaterra, com entrada gratuita (Divulgação)

No próximo dia 30 de agosto, a cidade marajoara de Salvaterra será o próximo destino do projeto “Carimbó na Orla – Ritmos e Cores da Cultura Amazônica”. O evento vai transformar a Orla da Praia Grande em um grande palco de celebração da cultura paraense a partir das 19h.

Reunindo música, dança e tradição, o projeto “Carimbó na Orla" vai levar à comunidade a energia contagiante do carimbó, através das apresentações do Grupo Folclórico Paracauari, além de vivenciar oficinas de dança e percussão, e momentos de interação com mestres do carimbó.

O projeto já percorreu cidades como Belém, Ananindeua, São Luís (MA) e Salinópolis, levando arte, cultura e identidade amazônica para diferentes públicos. Em cada parada, a proposta é valorizar e difundir o carimbó, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, e reforçar a importância da preservação dessa manifestação popular.

Com patrocínio do Instituto Cultural Vale e do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, o “Carimbó na Orla” é realizado pela Intera Produções e Eventos e tem conquistado cada vez mais admiradores da cultura tradicional amazônica.

Tradição cultural do Marajó

Fundado em 22 de julho de 1990, o Grupo Parafolclórico Paracauari nasceu da iniciativa do jovem Naudir Modesto de Assis, com apoio da Prefeitura de Salvaterra, no arquipélago do Marajó. Desde então, a instituição vem cumprindo a missão de resgatar, preservar e divulgar a cultura popular por meio da dança e da música, incentivando a juventude local a valorizar as tradições marajoaras.

Com sede no município de Salvaterra (PA), o grupo já ultrapassou fronteiras regionais, apresentando-se em estados como Rondônia, Tocantins, Maranhão, Goiás e Mato Grosso, além de diversas cidades do Pará. Seu trabalho também já foi tema de reportagens em jornais e entrevistas tanto no Brasil quanto no exterior, destacando-se como um verdadeiro embaixador da cultura marajoara.

O nome Paracauari é uma homenagem ao rio que separa os municípios de Soure e Salvaterra. Em Tupi, significa “rio de águas profundas”, uma definição que simboliza a riqueza e a profundidade cultural que o grupo representa.

Reconhecido pelas suas apresentações marcantes, o Paracauari encanta o público com o brilho de suas indumentárias e com a força da dança, que além de expressar a arte, também narra histórias e revive mitos regionais. Atualmente, o grupo possui um acervo com cerca de 20 danças oriundas de diversas regiões do Brasil, refletindo a diversidade cultural formada pelas três raízes do povo brasileiro: o negro, o índio e o branco.

Mais do que um grupo artístico, o Paracauari se consolidou como uma instituição cultural comprometida com a inclusão social, a construção da cidadania e a preservação da memória coletiva. Ao longo de mais de três décadas, a iniciativa segue promovendo conhecimento, orgulho e identidade para o povo marajoara.

Sob a coordenação de Daniele Brito, o Grupo Parafolclórico Paracauari mantém sua sede na Rua 8, bairro Marabá, em Salvaterra, na Ilha do Marajó, de onde continua irradiando cultura e tradição para o Brasil e o mundo.

Agende-se

Data: sábado, 30 
Horário: 19h
Local: Orla da Praia Grande – Salvaterra (PA)
Entrada: Gratuita

