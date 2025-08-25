Paulista virou Pará? Avenida de São Paulo é tomada por grupos de carimbó do Marajó

No último domingo (24/08), a Avenida Paulista, em São Paulo, contou com a presença de alguns paraenses diretamente do Arquipélago do Marajó. Muito mais que apenas passear, eles colocaram todos o que passavam para dançar no ritmo do Carimbó. Quem parou para olhar não conseguiu ficar parado.

Com gritos de "Chegamos na Paulista!" e ao som de "Invernada Marajoara", de Zezinho Viana, o público se divertiu e bailou com o batuque dos tambores. As vestimentas típicas e os instrumentos musicais próprios não poderiam faltar. Tudo isso numa das maiores avenidas do Brasil, que costuma receber as diversas culturas brasileiras.

Teve também quem tivesse orgulho de ser do Norte, mesmo sem ser. Com um sotaque de São Paulo, uma pessoa vestida com a camisa do Pará falou: "A gente é do Norte, hein. É isso aí!". Não faltaram as composições dos Mestres do Carimbó, como é o caso de Mestre Diquinho. "Como é lindo conhecer a Ilha do Marajó", como encanta um verso da música.

A presentação contou com a presença de alguns grupos marajoaras "Eco Marajoara" e "GTM Cruzeirinho", ambos de Soure (PA).

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)