Festival celebra cerâmica e carimbó no Marajó

Entre os dias 5 e 7 de setembro de 2025, a cidade de Soure, no Marajó, receberá a primeira edição do “Festival Marajoara de Imersão Artística: Cerâmica e Carimbó no Pacoval”, o Fest.Ce Marajó. A proposta do evento é celebrar, valorizar e promover essas artes tradicionais do território, por meio de uma verdadeira imersão na cultura ancestral marajoara, seus saberes e fazeres.

Para isso, promoverá o encontro entre mestres da cultura, artistas contemporâneos, ceramistas, pesquisadores, fazedores de cultura de diversas partes do Brasil e demais interessados durante três dias de atividades totalmente gratuitas.

O festival surgiu da vontade de ter uma iniciativa que possibilitasse a troca de experiência entre artistas, ceramistas, carimbozeiros e público em geral. Mais do que isso, que fosse uma proposta de valorização dessas manifestações culturais, do território onde elas acontecem e das pessoas que, dia a dia, mantêm elas vivas.

“Há muito tempo que a gente já vinha pensando, planejando e articulando essa ideia, um projeto protagonizado por atores locais e que fortalecesse formas de arte e expressões culturais que são muito nossas, que fazem parte e moldam aquilo que somos enquanto pessoas e enquanto território marajoara, como é o caso da cerâmica e do carimbó”, explica Cilene Andrade, uma das idealizadoras do Festival e fundadora do ateliê de cerâmica Arte Mangue Marajó.

Com uma extensa programação, composta por oficinas, palestras, mesas redondas, vivências criativas, shows, peças de teatro, exibição de filmes e outras apresentações culturais, o Festival promove um diálogo potente entre o território e o mundo, entre passado e presente, com destaque para o carimbó, ritmo-patrimônio paraense, e para a cerâmica marajoara, arte milenar moldada no barro e que se mantém viva pelas mãos das comunidades locais.

“Precisamos enxergar essas manifestações como uma vocação natural da região. Temos uma ocupação humana aqui no Marajó que data de mais de três mil anos atrás e até hoje essa produção, esse legado dos nossos povos originários, está viva entre a gente. É uma memória coletiva, um fio que nos conecta a nossa história e a nossa ancestralidade, que precisamos fortalecer e valorizar cada vez mais”, explica o ceramista e artista visual Ronaldo Guedes, também fundador do Arte Mangue Marajó.

Toda a programação do evento será realizada no bairro do Pacoval, em Soure, reduto de artistas, mestres e mestras que mantêm viva a tradição e onde resistência cultural e criatividade popular se encontram e falam mais forte. “Uma das grandes frentes do Festival é, justamente, a oportunidade que ele oferece de contemplar uma grande rede da economia criativa, a oportunidade de juntar esses vários ceramistas que existem hoje em Soure, criar esses diálogos tanto dentro da instituição acadêmica quanto dos espaços de aprendizagem e, a partir dessa coesão, desenvolver um movimento de ações colaborativas que possa pensar junto caminhos para fortalecer e desenvolver essas manifestações artísticas”, ressalta Monique Sobral de Bouteville, produtora do Festival.

O Festival Marajoara de Imersão Artística: Cerâmica e Carimbó no Pacoval - Fest.Ce Marajó é realizado pelo Ministério da Cultura e tem o patrocínio da Vale. A produção é da Encantados Produções e conta com o apoio de Ateliê Arte Mangue Marajó, Sebrae-Pará e Prefeitura Municipal de Soure.

Programação

O primeiro dia de evento, na sexta-feira, 05, será destinado à recepção dos participantes do festival, falas de abertura, além de um supershow com o grupo de carimbó de Soure, Batuque de Preamar.

A programação segue no sábado, 06, com o início das oficinas de cerâmica, onde os participantes vão poder colocar a mão na massa a aprender na prática técnicas como a limpeza da argila, modelagem, além de coleta de materiais e produção de pigmentos naturais que são utilizados na pintura das peças.

Ainda no sábado, terá início a programação técnica do Festival, composta por palestras e mesas redondas, no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), com destaque para a palestra “Diáspora marajoara: a desterritorialização das cerâmicas e sua violência simbólica”, proferida pela pesquisadora Cristiana Barreto, uma das maiores especialistas em arqueologia marajoara do Brasil.

O segundo dia de Festival encerra com a apresentação do espetáculo teatral “Os encantados do Sossego”, protagonizado pela atriz Fernanda Thuran, além dos shows dos grupos de carimbó Eco Marajoara e Tambores do Pacoval, os anfitriões do Festival.

No domingo, 07, último dia de evento, ocorre a sequência das oficinas práticas, entre elas: coleta de argila; aplicação de engobe; grafismo; biojoias; carimbó; e técnicas de queima da cerâmica.

A programação técnica também segue na UFPA, com as palestras “Cerâmica no Pacoval: arte e Sustentabilidade no Marajó”, ministrada por Ronaldo Guedes, e “Imenso Marajó: a diversidade das cerâmicas e povos marajoaras na longa duração”, proferida pela pesquisadora do Museu Emílio Goeldi, Helena Lima. O mesmo dia ainda reserva espaço para duas mesas redondas: “Desafios e perspectivas da cerâmica em Soure-Marajó” e “Cerâmica e Meio Ambiente”.

Já a programação artística, durante à noite e encerrando o festival, fica por conta da exibição do documentário “Apagada”, sobre o projeto realizado por um grupo de artistas, designers, ceramistas, pesquisadores e arqueólogos, que trabalhou na reprodução de diversas peças que foram perdidas durante o incêndio no Museu Nacional do Brasil, em 2018. E o Fest.Ce Marajó 2025 encerra com shows dos grupos de carimbó Filhos do Sol e Os Aruãs.

Agende-se

Data: 5 a 7 de setembro de 2025

Local: Bairro do Pacoval - Soure - Marajó - Pará

Inscrições e participação: Gratuitas

Site: www.festcemarajoara.com.br

Instagram: @festce.marajo