Linkin Park no Brasil: Show será transmitido ao vivo; saiba onde assistir

Após uma longa pausa, a banda Linkin Park retornou aos palcos com a “From Zero World Tour”. O primeiro show da nova turnê do grupo no Brasil ocorre nesta sexta-feira (15), no Allianz Parque, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelo canal Multishow e pela plataforma Globoplay.

A transmissão da apresentação começa a partir das 20h15 e estará disponível, inclusive, para não assinantes da plataforma de streaming. O show de sábado (16), no entanto, não terá transmissão.

É a primeira vez que o grupo retorna ao Brasil desde 2017, quando se apresentaram no autódromo de Interlagos dois meses antes da morte do vocalista Chester Bennington. Na sua nova formação, a banda conta com Emily Armstrong dividindo os vocais com Mike Shinoda, e um novo baterista, Colin Brittain.

Também em 15 de novembro, o Linkin Park lança seu novo álbum inédito, “From Zero”, trazendo 11 novas faixas para o repertório da banda.

O primeiro show da nova turnê ocorreu na última segunda-feira (11), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

