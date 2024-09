Linkin Park confirma show no Brasil com nova turnê e formação: 'Nós vamos'

A banda Linkin Park anunciou nesta segunda-feira (23) que retornará ao Brasil em sua nova turnê. A confirmação foi feita por meio das redes sociais, em um vídeo que destaca fãs brasileiros e a mensagem do grupo: "Nós Vamos". O anúncio não contém detalhes sobre as datas, locais ou valores dos shows.

A nova fase da banda, liderada por Mike Shinoda, marca o lançamento da turnê “From Zero World Tour”, além de um novo álbum intitulado From Zero, com lançamento previsto para 15 de novembro. A turnê passará por países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Coreia do Sul e Colômbia, e agora o Brasil também está confirmado na rota.

VEJA MAIS

Este será o primeiro trabalho do Linkin Park desde a morte de Chester Bennington, em 2017. No início do mês, a banda lançou o single The Emptiness Machine, o primeiro em sete anos, sinalizando uma nova era musical para os fãs.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)