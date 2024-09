Quem é Emily Armstrong, nova vocalista do Linkin Park

É oficial! A banda de rock norte americana Linkin Park anunciou retorno após sete anos e uma novidade: a nova vocalista Emily Armstrong, de 38 anos, que deverá dividir os vocais com Mike Shinoda. A cantora fará parte do novo álbum da banda, From Zero, que será lançado dia 15 de novembro.

Armstrong ficou conhecida através do trabalho no Dead Sara, com o single Weatherman, que disparou nas paradas em 2012. O grupo se destacou por um cover da música Heart-Shaped Box, do Nirvana. O sucesso foi tanto que ela foi convidada por Courtney Love, viúva de Kurt Cobain, para trabalhar em um álbum com ela, Nobody's Daughter.

Ela se envolveu com a música em 2005, quando abriu o grupo Dead Sara junto com Siouxsie Medley. Ela, agora, substitui Chester Bennington, que morreu em 2017, se juntando ao novo baterista Colin Brittain,que substitui Rob Bourdon, Brad Delson (guitarra), Dave Farrell (baixo), Joe Hahn (DJ) e Mike Shinoda (vocal).

A banda lançou nesta quinta (5) The Emptiness Machine, o primeiro single após sete anos. A turnê "From Zero World Tour" estreia ainda esse mês, com shows marcados nos EUA, Alemanha, Inglatera, Coreia do Sul e Colômbia.