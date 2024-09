Linkin Park voltou? Banda anunciou novo álbum nesta quinta-feira (5)

A banda Linkin Park está de volta com novidades para seus fãs. Após sete anos desde a morte do vocalista Chester Bennington, a banda se prepara para uma nova fase. Nesta quinta-feira (5/09), o grupo revelou a chegada de um novo álbum e uma nova formação: Emily Armstrong, do Dead Sara, como co-vocalista.

O próximo álbum do Linkin Park, intitulado "From Zero", está programado para ser lançado em 15 de novembro. A banda, que será composta pelos membros originais Brad Delson, Mike Shinoda, Dave Farrell e Joe Hahn, contará agora com a adição de Colin Brittain como baterista e co-produtor.

A revelação do novo álbum e da formação atualizada foi acompanhada pela transmissão ao vivo de um show realizado na noite desta quinta-feira. A nova turnê da banda também foi anunciada, com o primeiro show marcado para 11 de setembro em Los Angeles (EUA). A turnê contará com datas adicionais na Alemanha, Reino Unido, Coreia do Sul e Colômbia.