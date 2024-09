HybridTheory em Belém: maior cover de Linkin Park se apresenta no Pará e banda Afterlife abre o show

Belém do Pará recebe a banda portuguesa HybridTheory, considerada o maior cover de Linkin Park, neste domingo (29). Nesse ano, HybridTheory foi uma das principais atrações do Rock In Rio Lisboa e fez sucesso no festival. A apresentação conta com o grupo paraense Afterlife na abertura.

A banda é composta por Yves Alezandro, Pedro Paixão, Miguel, Nuno, Diogo e Dani. Enquanto Yves é responsável pelos vocais, Pedro é multi-instrumentista e Miguel, guitarrista. O baixo é por conta de Nuno, já o papel de baterista é exercido por Diogo. Dani, por sua vez, é o DJ do grupo.

HybridTheory surgiu em 2019. A semelhança da banda portuguesa com Linkin Park, grupo criado na Califórnia (Estados Unidos), chamou a atenção do público, bem como o talento dos integrantes. O destaque fez com que HybridTheory viralizasse durante a pandemia.

A apresentação da banda portuguesa ocorre a partir das 18 horas, no Music Park. O show conta com abertura do grupo de metal Afterlife, nascido no Pará e formado por Yuri Martins (vocal), Ian Nemer (baixo), Felipe Guimarães (guitarra), Lucas Silveira (guitarra), Luciano Câmara (bateria) e João Barros (vocal e backing vocal). Assim como HybrdTheory, Afterlife também é um tributo à outra banda.

Criada no Pará, a banda de metal Afterlife é um tributo a Avenged Sevenfold (Divulgação)

Enquanto o grupo português surge como homenagem a Linkin Park, o paraense homenageia Avenged Sevenfold — banda norte-americana que marcou presença no Rock In Rio 2024. “Será uma honra e um prazer muito grande fazer parte de um evento que contará com o maior tributo mundial. A HybridTheory é uma inspiração para todos que tem bandas tributo de seus artistas preferidos, e nós não estamos de fora”, diz Yuri Martins.

Yves Alezandro, vocalista do HybridTheory, conta que o grupo está emocionado de retornar ao Brasil. “Os fãs brasileiros sempre nos apoiaram de forma incondicional, e mal podemos esperar para compartilhar nossa música com eles mais uma vez”, fala. O nome da banda honra o álbum de estreia do Linkin Park, lançado em 24 de outubro de 2000.

Além do Pará, no Brasil a HybridTheory também passa pelos estados do Ceará, Distrito Federal, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Veja as datas abaixo.

Shows da banda HybridTheory no Brasil em 2024

27/09 - Fortaleza, CE

28/09 - Brasília, DF

29/09 - Belém, PA

03/10 - Recife, PE

04/10 - Santos, SP

05/10 - Rio de Janeiro, RJ

06/10 - São Paulo, SP

11/10 - Curitiba, PR

12/10 - Porto Alegre, RS

13/10 - Florianópolis, SC

Serviço

Show da banda HybridTheory, maior cover do Linkin Park

Data: 29 de setembro de 2024, domingo

Horário: 18 horas

Local: Music Park (Travessa Praça Waldemar Henrique, 2 - Reduto. Belém, Pará)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)