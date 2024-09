Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, se reúne com jornalistas e influenciadores do Pará

A vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, filha do criador do festival, de Roberto Medina, esteve reunida com jornalistas e influenciadores do Pará, convidados pela empresa para prestigiar o evento e participar do lançamento do show "Amazônia Para Sempre", ocorrido no último sábado (21), no Rio de Janeiro.

O encontro teve como foco o projeto "Amazônia Para Sempre", onde foram discutidas sugestões, críticas e possíveis parcerias. Ficou esclarecido que o evento, que será realizado em setembro de 2025, em Belém, não será um festival ou uma expansão do Rock in Rio, mas, sim, um show.

Os jornalistas e influenciadores digitais presentes foram convidados pelo Rock in Rio, por meio da agência Approach/Juntos, para participar de uma imersão no maior festival de música do mundo. Entre os participantes paraenses estavam o influenciador Igor Bacelar, o Tuppiniqueen, o cantor e produtor de conteúdos Naré, o jornalista Christian Emanoel, da TV Liberal, e o jornalista e ativista da COP das Baixadas, Matheus Botelho.

