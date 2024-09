"É o nosso momento", declara Gaby Amarantos, embaixadora do 'Amazônia Para Sempre'; assista

Além de ser a precursora do tecnomelody e a pioneira do Pará a se apresentar no Palco Mundo do Rock In Rio, a cantora Gaby Amarantos, vencedora do Grammy Latino, é a primeira embaixadora do 'Amazônia Para Sempre', show que será realizado pela produção do Rock In Rio e The Town, em setembro de 2025, em Belém. A artista conversou com exclusividade ao O Liberal sobre o convite.

"Eu acho que eu vou ter que fazer uma tatuagem aqui na minha testa: pioneira. Gente, eu fico falando assim, mas eu tenho que me orgulhar porque sei o que passei, conheço minha trajetória e sei quantas pessoas duvidaram que eu ia chegar. Então, poder vencer não é só a Gabi vencendo, são muitas pessoas que vieram do lugar de onde eu vim, muitas mulheres que vão olhar e pensar: 'Caramba, a Gabi pode, eu também posso'. Eu me sinto muito orgulhosa, muito feliz", disse Gaby.

Ela falou também sobre o convite para ser embaixadora e o significado especial deste evento: "Eu recebi esse convite da Vale, que é uma empresa que tem cada vez mais olhado para a Amazônia, e a gente vai estar na COP30. Enfim, é o nosso momento, onde os holofotes do mundo estarão voltados para a gente e para nossa cultura, com o protagonismo do nosso povo", finalizou.

